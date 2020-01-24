Лавров обсудил с главой МИД Узбекистана подготовку визита Мирзиёева в Россию

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудили в пятницу подготовку государственного визита президента республики Шавката Мирзиёева в Россию. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили итоги недавних переговоров главы российского внешнеполитического ведомства в Ташкенте и дальнейшие шаги по подготовке государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию", - отметили в дипведомстве.

Лавров также поздравил Камилова с переназначением на должность министра иностранных дел Узбекистана.

Мирзиёев совершит государственный визит в РФ в феврале.