Посол РФ в США: встречу лидеров пятерки СБ ООН можно провести в мае или сентябре

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Встречу лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) можно было бы провести в мае или сентябре. Об этом заявил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов.

"Конечно же, еще мы будем говорить о том, когда можно было бы провести такого рода мероприятие: или же накануне майской обзорной конференции по ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия), или же накануне или во время празднования 75-летия основания Организации Объединенных Наций. Однако считаю, что реализация такой инициативы была бы очень полезна для международного мира и безопасности", - заявил дипломат на мероприятии в российском культурном центре в Вашингтоне.

Мероприятие высокого уровня по случаю празднования 75-летия ООН состоится в сентябре в Нью-Йорке. Оно пройдет в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

23 января президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам. Выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, российский лидер высказал мнение, что страны - основательницы ООН могут и должны подать пример для сохранения мира. По словам Путина, саммит можно провести в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Он заверил, что Россия готова к такому серьезному разговору и намерена, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".