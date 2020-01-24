{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В челябинском Заксобрании создали региональную группу по обсуждению поправок в Конституцию

По словам председателя Заксобрания региона Владимира Мякуша, рабочая группа не оставит без внимания ни одно предложение жителей

ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. Региональную рабочую группу по обсуждению поправок в Конституцию РФ создали в Челябинской области. Об этом журналистам сообщил член рабочей группы, председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш по итогам встречи со студентами, молодыми депутатами и общественниками в Челябинске в пятницу.

На эту тему
Изменения в Конституцию. Что предложил президент?

"Мы создали рабочую группу на уровне Законодательного собрания [Челябинской области], которая будет собирать предложения для рассмотрения проекта федерального закона. Будем делать так, чтобы ни одно предложение, ни одна поправка не остались без внимания на региональном и на федеральном уровне, чтобы люди видели, что их голос услышан, что их поправка нашла отражение", - сказал Мякуш.

Он отметил, что встреча, в которой приняли участие студенты, молодые депутаты и представители общественности, прошла активно.

"Я очень доволен встречей: молодежь у нас активная. Так много вопросов, столько хороших идей. Сегодня уже несколько предложений прозвучало, в том числе и по молодежи. Один молодой человек предложил внести поправку, утверждающую роль молодежи в развитии нашего общества, это очень здорово", - добавил Мякуш.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд поправок в конституцию. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияЧелябинская областьМякуш, Владимир Викторович
Реклама на ТАСС
Посол РФ в США: встречу лидеров пятерки СБ ООН можно провести в мае или сентябре
Ранее с инициативой провести саммит лидеров России, Китая, США, Франции и Великобритании выступил президент Владимир Путин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС