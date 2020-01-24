В челябинском Заксобрании создали региональную группу по обсуждению поправок в Конституцию

ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. Региональную рабочую группу по обсуждению поправок в Конституцию РФ создали в Челябинской области. Об этом журналистам сообщил член рабочей группы, председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш по итогам встречи со студентами, молодыми депутатами и общественниками в Челябинске в пятницу.

"Мы создали рабочую группу на уровне Законодательного собрания [Челябинской области], которая будет собирать предложения для рассмотрения проекта федерального закона. Будем делать так, чтобы ни одно предложение, ни одна поправка не остались без внимания на региональном и на федеральном уровне, чтобы люди видели, что их голос услышан, что их поправка нашла отражение", - сказал Мякуш.

Он отметил, что встреча, в которой приняли участие студенты, молодые депутаты и представители общественности, прошла активно.

"Я очень доволен встречей: молодежь у нас активная. Так много вопросов, столько хороших идей. Сегодня уже несколько предложений прозвучало, в том числе и по молодежи. Один молодой человек предложил внести поправку, утверждающую роль молодежи в развитии нашего общества, это очень здорово", - добавил Мякуш.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд поправок в конституцию. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.