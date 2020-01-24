МИД РФ: Москва ждет, что комиссия по иранской ядерной сделке в феврале предотвратит кризис

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что очередное заседание комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, намеченное на февраль, поможет предотвратить дальнейшее нарастание кризиса вокруг соглашения. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Что касается очередного заседания Совместной комиссии СВПД, намеченного на февраль, то надеемся, что оно поможет предотвратить дальнейшее нарастание кризиса вокруг СВПД, консолидировать страны - участницы вокруг общей для всех задачи по сохранению ядерной сделки. Настоятельно призываем страны "евротройки" и ЕС-овских координаторов СВПД сосредоточиться именно на этом", - указали в дипведомстве.

В министерстве обратили внимание на опубликованное 24 января заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который подвел промежуточные итоги рабочих контактов и неформальных консультаций со странами - участницами СВПД, проведенных после того, как 14 января Великобритания, Германия и Франция уведомили его о решении пойти по пути запуска механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД. "Со своей стороны хотели бы подтвердить наличие серьезных затруднений, которые созданы данным решением стран "евротройки". Их шаг создает дополнительные проблемы и вызовы в процессе осуществления СВПД. Кроме того, сам упомянутый механизм не может быть приведен в действие в силу отсутствия необходимых для этого процедур и решений совместной комиссии", - указали в МИД РФ.

На Смоленской площади выразили обеспокоенность в связи с появлением в СМИ ссылок "на мнение неких анонимных официальных лиц, обозначивших 15-дневный период, который отводится на нахождение решения". "Пока участники СВПД совместно не определятся с соответствующими процедурами, разговоры о сроках и "графиках" преждевременны", - указали в дипведомстве.