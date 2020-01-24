Посол РФ в Вене: в странах ЕС у населения растет недовольство санкциями против России

ВЕНА, 24 января. /ТАСС/. Население в странах Европейского союза все больше недовольно тупиковым режимом санкций в отношении России. Такое мнение высказал посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийской газете Oberoesterreichische Nachrichten.

Посол указал, что Москва приветствует представление Вены о развитии отношений РФ и Австрии как на двустороннем уровне, так и на уровне Европейского союза. Однако во втором случае взаимное сближение блокируется противоречиями внутри ЕС.

"Тем не менее у меня складывается впечатление, что все больше людей в странах ЕС, а также в Австрии абсолютно недовольны существующим тупиковым режимом санкций. Здесь все чаще задают вопросы, какие ожидания у России от санкций, которые не дают никаких результатов. Это делают не только журналисты, но и многие политики, в особенности бизнесмены", - сообщил Любинский.

Он напомнил, что Россия неоднократно подчеркивала, что она готова восстановить полноценное сотрудничество с ЕС и отдельными странами сообщества. "Мы открыты, но движение здесь может исходить только с той стороны, которая первоначально ввела санкции", - отметил высокопоставленный дипломат.

Кроме того, посол призвал не увязывать развитие отношений РФ и ЕС с урегулированием кризиса на востоке Украины. "Я твердо верю, что санкции постепенно будут отменены", - сказал Любинский.