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В адрес Мишустина продолжают поступать поздравления от глав государств и правительств

Премьер-министра также поздравили президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа и генеральный секретарь ШОС Владимир Норов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Поздравления от глав иностранных государств и правительств по случаю назначения продолжают поступать в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

Послания и телеграммы направили, в частности, президент Сербии Александр Вучич, федеральный президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, исполняющий обязанности президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр правительства Вьетнама Нгуен Суан Фук, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, премьер-министр Молдавии Ион Кику, председатель правительства Сербии Ана Брнабич, председатель правительства Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев.

Мишустина также поздравили президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа и генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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