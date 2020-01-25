МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников журнала "Историк" с пятилетием издания. Поздравление опубликовано в субботу на сайте Кремля.

"Ваш журнал по праву считается одним из наиболее авторитетных отечественных научно-популярных изданий в гуманитарной сфере. Он достойно выполняет свою востребованную просветительскую миссию, приобщает читателей, и особенно подрастающее поколение, к нашему богатому историческому, духовному, культурному наследию", - подчеркнул он.

Президент также отметил профессионализм сотрудников издания и их плодотворную работу, которая является "значимым вкладом в сбережение памяти о ключевых событиях отечественной истории, о героических подвигах наших отцов и дедов". Путин добавил, что своей работой сотрудники содействуют воспитанию молодежи на основе ценностей патриотизма и гражданственности и твердо противостоят попыткам фальсификации исторических фактов.

Президент выразил уверенность, что в год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне главные публикации журнала будут посвящены именно этому событию.

"Историк" - ежемесячный иллюстрированный журнал об истории. Первый номер журнала вышел в 2015 году. На данный момент выпущен 61 номер журнала. Должность главного редактора журнала с момента его издания занимает журналист Владимир Рудаков.