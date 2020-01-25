Глава казанского филиала Главгосэкспертизы назначен министром строительства Татарстана

ТАСС, 25 января. Фарит Ханифов, ранее занимавший пост руководителя казанского филиала учреждения "Главгосэкспертиза России" в Татарстане, возглавил Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой президента Татарстана.

Прежний министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Ирек Файзуллин, который возглавлял ведомство с 2010 года, ранее был назначен первым заместителем министра строительства и ЖКХ России.

"Нового министра строительства, архитектуры и ЖКХ представил сегодня на совещании в Доме правительства Республики Татарстан президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Главой Минстроя Республики Татарстан назначен Фарит Мударисович Ханифов, до этого возглавлявший Казанский филиал ФАУ "Главгосэкспертиза России" Республики Татарстан", - отмечается в сообщении.

Минниханов поблагодарил Файзуллина за работу и вручил ему государственную награду республики - орден "За заслуги перед Республикой Татарстан". "Надеюсь, что вы многое сделаете для всей нашей страны. Сегодня президент страны Владимир Путин ставит серьезные задачи, нужны профессионалы, которые могли бы эти задачи решать", - приводятся слова президента Татарстана в сообщении.

Фарит Ханифов родился 7 марта 1961 года в городе Набережные Челны. В 1983 году окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности "сельскохозяйственное строительство". Свой трудовой путь начал в 1983 году мастером Тукаевской межколхозной передвижной механизированной колонны Восточного сельского строительного комбината объединения "Татколхозстрой" в Набережных Челнах.

Значительный период жизни занимает его работа в городе Елабуга, где он в разные годы был главным инженером Елабужской межколхозной передвижной механизированной колонны Восточного сельского строительного комбината объединения "Татколхозстрой", председателем проектно-строительного кооператива "Лада", начальником управления Елабужского специализированного ремонтно-строительного управления треста "Татгазспецремстрой", директором филиала "Елабугагазстрой" ОАО "Татгазстрой", а также занимал различные должности в администрации Елабужского района, города Елабуги. В 2011 году был назначен первым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, затем работал помощником президента республики, с февраля 2017 года - руководитель Казанского филиала ФАУ "Главгосэкспертиза России".