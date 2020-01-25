{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России сообщил, что указа об отставке помощника главы государства нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему

"Никаких указов насчет отставки Суркова нет, такой информацией я не располагаю", - сказал он, комментируя слова российского эксперта, директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, который в своем Telegram-канале написал в субботу, что помощник президента РФ Владислав Сурков "ушел с государственной службы" "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Песков отметил, что Москва не меняла свою политику относительно ситуации на Украине. "Что касается якобы изменения политики по ситуации на Украине, это не соответствует действительности и отражает лишь личную точку зрения того, кто об этом говорит", - сказал он.

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСурков, Владислав Юрьевич
Реклама на ТАСС
Глава казанского филиала Главгосэкспертизы назначен министром строительства Татарстана
Ранее должность занимал Ирек Файзуллин, которого назначили первым заместителем министра строительства и ЖКХ России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС