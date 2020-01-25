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Чеснаков заявил, что принятое Сурковым решение об уходе не изменится

Ранее эксперт сообщил, что помощник президента РФ ушел с госслужбы в связи со сменой курса на украинском направлении

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владислав Сурков решил уйти с госслужбы, и это решение не изменится. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил российский эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова", - написал Чеснаков.

Ранее эксперт сообщил, что Сурков ушел с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении". Политолог также добавил, что о дальнейших планах и причинах ухода сам Сурков сообщит позднее.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в субботу, что указа об отставке Суркова нет и что Москва не меняла свою политику относительно ситуации на Украине. "Никаких указов насчет отставки Суркова нет, такой информацией я не располагаю, - отметил пресс-секретарь. - Что касается якобы изменения политики по ситуации на Украине, это не соответствует действительности и отражает лишь личную точку зрения того, кто об этом говорит", - сказал он, комментируя слова Чеснакова.

Теги
УкраинаРоссияСурков, Владислав Юрьевич
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