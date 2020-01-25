Возглавляющий казачье войско вице-губернатор Кубани ушел в отставку с поста чиновника

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда, являющийся атаманом Всероссийского и кубанского казачьего войска, ушел в отставку с поста вице-губернатора, сообщила в субботу пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Николай Долуда сложил с себя полномочия вице-губернатора Кубани. Распоряжение об освобождении занимаемой им должности подписал глава региона Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.

Николай Долуда родился в 1952 году на Украине, в 2006 году он был назначен вице-губернатором Краснодарского края, управляющим делами администрации. В 2007 году его избрали атаманом кубанского казачьего войска, носит чин казачьего генерала. С 2015 года Долуда стал вице-губернатором Краснодарского края, курирующим вопросы военной деятельности и казачества, а также физической культуры и спорта.

Для Краснодарского края традиции казачества имеют особое историческое значение, так как основание региона неразрывно связано с переселением на территорию Кубани запорожских казаков. По данным пресс-службы кубанского казачьего войска, на конец 2018 года численность казаков в казачьих обществах в регионе составляла порядка 54 тыс. человек. Казаки принимают активное участие в общественной и политической жизни региона, их привлекают к охране общественного порядка при проведении международных мероприятий, казачество задействуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и т. д. Власти региона принимают различные меры для поддержки и развития казачества.