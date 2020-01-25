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Обвинения в адрес дипломатов РФ в Болгарии
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МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Российское внешнеполитическое ведомство расценивает выдворение дипломатов из Софии как "недружественный и провокационный шаг", а также предупреждает власти Болгарии об ответных мерах
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России расценивает выдворение российских дипломатов из Софии как недружественный и провокационный шаг и предупреждает властей Болгарии об ответных мерах, сообщается в субботу на сайте ведомства.

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"Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений. Оставляем за собой право принять ответные меры", - говорится в комментарии МИД.

В нем также отмечается, что власти Болгарии не предъявили никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов.

24 января прокуратура Болгарии опубликовала на своем сайте сообщение о начатых досудебных расследованиях в отношении двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Она утверждает, что сферой их незаконной деятельности были выборы и энергетическая сфера. В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях уголовное производство против двух российских граждан остановлено, при этом, по версии прокуратуры, есть основания для их привлечения в качестве обвиняемых.

Теги
БолгарияРоссияОбвинения в адрес дипломатов РФ в Болгарии
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