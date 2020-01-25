Путин поручил Генпрокуратуре проверить правоприменение закона о СМИ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ организовать проверку правоприменения Федерального закона о СМИ, говорится в перечне поручений.

Как сообщается на сайте Кремля, поручение дано по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2019 года.

"Организовать мониторинг правоприменения Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 426-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", при необходимости принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан", - говорится в тексте поручений.

Ответственным за исполнение поручения назначен генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.