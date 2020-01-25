{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил Генпрокуратуре проверить правоприменение закона о СМИ

Ответственным за исполнение поручения назначен генеральный прокурор РФ Игорь Краснов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ организовать проверку правоприменения Федерального закона о СМИ, говорится в перечне поручений.

Как сообщается на сайте Кремля, поручение дано по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2019 года.

"Организовать мониторинг правоприменения Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 426-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", при необходимости принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан", - говорится в тексте поручений.

Ответственным за исполнение поручения назначен генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Слуцкий заявил, что польские политики хотят извлечь дивиденды за счет исторической ереси
Глава комитета Госдумы по международным делам напомнил, что "СССР не только спас поляков от уничтожения, но помог восстановить разрушенную экономику"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС