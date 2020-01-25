Косачев назвал провокационными требования Качиньского о российских компенсациях Польше

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что провокационные заявления лидера правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о компенсациях Польше от РФ и ФРГ за ущерб в годы войны являются попыткой сгладить дипломатический провал, связанный с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме.

"Нарочито провокационные заявления лидера правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях его стране от России, то есть от самой пострадавшей стороны во Второй мировой войне - это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, в Варшаве готовились к неким нападкам российского президента на Польшу, "даже собрали спецкоманду экспертов, призванную разоблачать "дезинформацию" (а это любая версия, кроме польской) на исторические темы, но к огромному удивлению польских политиков, в Израиле всем было не до Польши".

"Этот полоноцентричный взгляд что на события Второй мировой, что на современность, мешает осознать простой факт: у России нет цели любой ценой противостоять именно Польше в исторических вопросах <...>. Может это и обидно, но Польша не была и не является объектом российских или советских устремлений, но надо признать, она действительно весьма пострадала от сталинских репрессий, как и другие народы. Не больше, но и не меньше", - отметил сенатор.

В связи с этим он считает, что "игры на домашнюю публику с выставлением исторических счетов - это все от лукавого". "Наша страна может выставить такой счет практически кому угодно - больше половины Европы были союзниками Гитлера или же, как Польша, как минимум не помогли предотвратить войну. Но это не наш метод, что блестяще продемонстрировал президент РФ Владимир Путин в Иерусалиме, предложив обсуждать ответственность ядерной "пятерки" за судьбы мира, а не местечковые обиды польских политиков. И в этом с ним оказались солидарны все", - подчеркнул Косачев.

В интервью, опубликованном в субботу в немецкой газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.