Песков: Мишустин имеет определенный карт-бланш на формирование правительства

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин имеет определенную свободу действий при формировании своей команды. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

"Конечно же, существует кадровый резерв, из которого при необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам. Но поскольку предложение поступило Мишустину как главе кабинета, то конечно, я убежден, что у него был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды", - сказал он.

Песков добавил, что именно Мишустин как глава правительства несет ответственность перед государством.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что обновление кабинета министров связано с новыми задачами, которые поставил президент Владимир Путин. "Экстраординарная задача, и это требует правительства с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе и гибкостью в работе. Поэтому сейчас нет других вариантов", - отметил Песков.