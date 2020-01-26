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Формирование правительства России

Песков: Мишустин имеет определенный карт-бланш на формирование правительства

Представитель Кремля подчеркунл, что обновление кабинета министров связано с новыми задачами, которые поставил глава государства Владимир Путин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин имеет определенную свободу действий при формировании своей команды. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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"Конечно же, существует кадровый резерв, из которого при необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам. Но поскольку предложение поступило Мишустину как главе кабинета, то конечно, я убежден, что у него был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды", - сказал он.

Песков добавил, что именно Мишустин как глава правительства несет ответственность перед государством.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что обновление кабинета министров связано с новыми задачами, которые поставил президент Владимир Путин. "Экстраординарная задача, и это требует правительства с максимальной эффективностью, с максимальной динамикой в работе и гибкостью в работе. Поэтому сейчас нет других вариантов", - отметил Песков.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичФормирование правительства России
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