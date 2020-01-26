Индексация пенсии и МРОТ стали в КЧР темами обсуждения поправок в Конституцию

ЧЕРКЕССК, 26 января. /ТАСС/. Индексация пенсионных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) стали самыми обсуждаемыми темами в Черкесске при рассмотрении законопроекта о поправках в Конституцию РФ. В диалоге приняли участие представители муниципалитетов, общественных организаций и активисты национальных сообществ, передает корреспондент ТАСС с мероприятия.

Госдума в четверг приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию. Так, статью 75 предлагается дополнить положением, что в России гарантируется МРОТ, который должен быть "не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ", и "индексация социальных пособий и иных социальных выплат", в том числе обязательство государства осуществлять регулярную индексацию размера пенсий.

"Меня приятно удивило, что у людей есть понимание тех пунктов, которые сегодня предложены президентом в поправках. Есть, конечно, очень большая заинтересованность в вопросах, связанных с индексацией пенсии, потребительской корзины в соответствии с инфляцией. Также много вопросов вызывает передача государственной власти на муниципальный уровень", - сказал ТАСС член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ, президент Союза общественных объединений "Международная Черкесская Ассоциация по единению черкесского народа, развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной" Хаути Хосроков.

Обсуждения продолжались более двух часов. Член общественной палаты КЧР Шагабан Тоторкулов предложил ежегодно индексировать размер пенсии и МРОТ. Кроме того, он отметил важность нескольких предложений по распределению полномочий органов власти.

"Есть хорошая статья, которая предлагает ежегодную индексацию пенсий. Было бы также хорошо, если бы ежегодно проводилась индексация минимального размера оплаты труда, - сказал Тоторкулов. - Также было бы важно определить прямое подчинение Центрального банка РФ Совету Федерации или Государственной Думе, чтобы это стабилизировало вопросы по государственной политике в сфере бюджетного финансирования. Очень много внимания уделяется функциям, целям и задачам правительства, а если бы еще было требование о том, что правительство РФ ежегодно будет отчитываться перед Госдумой по 10 основным показателям социально-экономического развития России - это позволило бы повысить ответственность правительства перед Госдумой".

О поправке к Конституции

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию Российской Федерации. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.

Предлагаемыми поправками предусматривается в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.