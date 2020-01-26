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Предложения по изменениям в Конституции

Группе по изменениям в Конституции предложили увеличить число субъектов законотворчества

Сопредседатель группы Павел Крашенинников рассказал, что среди предложений есть и весьма любопытные, например, предлагают переименовать должность главы государства на "Верховный правитель"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Группа по подготовке предложений по изменениям в Конституции продолжает собирать идеи, среди которых - расширение перечня субъектов законодательной инициативы и переименование должности главы государства. Об этом сообщил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье на сайте издания.

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"Среди поступающих предложений есть и весьма любопытные. Например, предлагают переименовать должность главы государства на "Верховный правитель". Или вот другая идея - увеличить число субъектов права законодательной инициативы. Напомню, что их сейчас уже более 700", - сказал Крашенинников.

Согласно действующим нормам, законопроекты или поправки к ним на рассмотрение Госдумы могут вносить президент РФ, правительство, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, заксобрания регионов, а также Конституционный и Верховный суды по вопросам их ведения.

Крашенинников добавил, что его комитет также получает поправки к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, принятому Госдумой в первом чтении 23 января. "На сегодняшний день поступило уже около 20", - уточнил глава комитета.

Парламентарий в очередной раз подчеркнул, что предложенная главой государства поправка в Основной закон страны вступит в силу только в том случае, если она будет поддержана в ходе общероссийского голосования, процедура которого сейчас детально прорабатывается рабочей группой с участием специалистов Центральной избирательной комиссии. "Она будет похожа на традиционные "выборные" процедуры, но все же это не выборы. Процедура будет максимально упрощенной, удобной, безопасной и прозрачной, способной обеспечить равенство и реализацию прав граждан на волеизъявление", - заверил Крашенинников.

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"Мнение граждан станет определяющим. Но, при широком доступе, надо, тем не менее, следить, чтобы два раза никто не голосовал. Процедуры будут прописаны в этом же законе, а организовывать голосование будет ЦИК", - резюмировал он.

О президентском законопроекте

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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