Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию

СОФИЯ, 26 января. /ТАСС/. Российские дипломаты, которые в пятницу были объявлены в Болгарии персонами нон грата из-за обвинений в шпионаже, покинули страну. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в российском дипломатическом представительстве.

"Российские дипломаты в воскресенье покинули территорию Болгарии", - сообщили в посольстве РФ.

В пятницу МИД Болгарии объявил персоной нон грата одного российского дипломата, а члена технического персонала российского посольства в Софии - неприемлемым лицом. Обоим сотрудникам посольства было дано 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

МИД РФ, комментируя инцидент, отметил, что никаких доказательств, подтверждающих обвинения, болгарская сторона не представила. Ведомство подчеркнуло также, что российская сторона оставляет за собой право на ответные действия.