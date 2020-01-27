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Матвиенко: современники обязаны сохранить правду о Холокосте

Спикер Совфеда подчеркнула, что искажение истории и оспаривание решающего вклада Советского Союза в разгром фашисткой Германии недопустимы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Современные политики и общественные деятели обязаны сохранить память о трагических событиях XX века, когда массово истреблялись люди, а Холокост должен стать предостережением нынешним и будущим поколениям о преступлениях против человечества. Об этом говорится в заявлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, распространенном в понедельник.

"Концлагеря и гетто, расстрелы и депортации, ужасы чудовищного геноцида еврейского народа невозможно забыть. Холокост - незаживающая рана, предостережение нынешним и будущим поколениям о преступлениях против человечества, которые не должны повториться. Современные политики, религиозные и общественные деятели обязаны сохранить правду о трагических событиях ХХ века", - говорится в заявлении Матвиенко, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.

Она подчеркнула, что искажение истории и оспаривание решающего вклада Советского Союза в разгром фашисткой Германии недопустимы.

Председатель Совета Федерации отметила, что 75 лет назад советские войска освободили концлагерь Освенцим, где фашистами были уничтожены миллионы людей, а по решению Организации Объединенных Наций именно этот день стал олицетворением общей памяти и скорби о замученных и погибших от злодеяний нацистов в годы Второй мировой войны.

"Сегодня мы вспоминаем мужество и стойкость тех, кто пережил ужасы оккупации, насилия, унижения рабскими принудительными работами, кто выдержал испытания и не был сломлен. Мы склоняем головы перед павшими в борьбе с агрессорами, чтим подвиг солдат и офицеров, сокрушивших гитлеровскую машину массового истребления людей", - добавила Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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