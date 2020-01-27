Глава Ингушетии отправил в отставку правительство региона

МАГАС, 27 января. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство региона.

"Мной принято решение отправить правительство Ингушетии в отставку", - написал он на своей странице в Instagram.

Депутаты парламента республики избрали Калиматова главой Ингушетии 8 сентября. В тот же день он отправил в отставку правительство региона. А 12 сентября парламент согласовал назначение на должность главы правительства республики 48-летнего Константина Сурикова, чью кандидатуру на рассмотрение депутатам внес глава региона. 12 и 16 сентября Калиматовым был сформирован почти весь новый кабмин.

Последние назначения в правительство региона Калиматов произвел 22 января, когда на пост первого вице премьера региона был назначен бывший первый заместитель мэра Самары Владимир Сластенин, а и.о. министерства экономики - бывшая сотрудница управления Федерального казначейства по городу Москве Лиана Плиева.