{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава Ингушетии отправил в отставку правительство региона

Последние назначения в региональное правительство Махмуд-Али Калиматов произвел 22 января
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов Елена Афонина/ТАСС
Описание
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
© Елена Афонина/ТАСС

МАГАС, 27 января. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство региона.

"Мной принято решение отправить правительство Ингушетии в отставку", - написал он на своей странице в Instagram.

Депутаты парламента республики избрали Калиматова главой Ингушетии 8 сентября. В тот же день он отправил в отставку правительство региона. А 12 сентября парламент согласовал назначение на должность главы правительства республики 48-летнего Константина Сурикова, чью кандидатуру на рассмотрение депутатам внес глава региона. 12 и 16 сентября Калиматовым был сформирован почти весь новый кабмин.

Последние назначения в правительство региона Калиматов произвел 22 января, когда на пост первого вице премьера региона был назначен бывший первый заместитель мэра Самары Владимир Сластенин, а и.о. министерства экономики - бывшая сотрудница управления Федерального казначейства по городу Москве Лиана Плиева.

Теги
РоссияИнгушетияКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Матвиенко: современники обязаны сохранить правду о Холокосте
Спикер Совфеда подчеркнула, что искажение истории и оспаривание решающего вклада Советского Союза в разгром фашисткой Германии недопустимы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС