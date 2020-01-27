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Предложения по изменениям в Конституции

Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции

В их числе поправки, связанные с изменением порядка избрания Государственной думы, поправки в преамбулу к Конституции и по социальным гарантиям

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета. Об этом в понедельник сообщил глава комитета, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основном законе Павел Крашенинников.

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По его словам, 17 поправок от субъектов законодательной инициативы зарегистрированы по состоянию на 10:00 27 января. "Конечно, вызывает интерес формирование органов власти и организация их деятельности", - сказал он на заседании группы в Общественной палате РФ. "Это, например, уточнение требований к кандидату в президенты, изменение наименования руководителя страны, - продолжил депутат. - Статус Совета безопасности, уточнение статуса Государственного совета".

"Есть в том числе поправки, связанные с изменением порядка избрания Государственной думы, и так далее", - добавил Крашенинников. Кроме того, в комитет поступили две поправки в преамбулу к Конституции, поправки по социальным гарантиям, а также в первую и вторые главы основного закона несмотря на то, что их изменение не предусмотрено президентским законопроектом. Ранее Крашенинников подчеркивал, что первая, вторая и девятая главы Конституции РФ меняться не будут.

В свою очередь другой сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева сообщила, что предложения поступают и в рабочую группу.

"Это закрепление в преамбуле конституции некоторых позиций. У нас предложение прозвучало о недопустимости фальсификации истории, о закреплении уважения к истории Отечества. Сейчас эта проработка с юристами практически завершена, есть юридические формы, которые допустимы на данный момент", - отметила она.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке в Конституцию РФ.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
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