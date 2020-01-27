Песков: стратегия Кремля в отношениях с Украиной никогда не основывалась на противостоянии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Стратегия Кремля в рамках отношений с Украиной никогда не основывалась на противостоянии, Россия всегда выступала за их налаживание. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предположения ряда политологов, что в последнее время Москва сменила стратегию выстраивания взаимодействия с Киевом, взяв курс на сближение.

"Ни о каком изменении речи идти не может, - сказал он. - Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Глава государства [Владимир Путин] неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами".

Представитель Кремля подчеркнул, что положение, в котором сейчас находятся отношения Москвы и Киева, "неприемлемо и противоречит исторической логике, и на этом всегда основывалась стратегия [Кремля], поэтому говорить о каких-то изменениях невозможно, никаких изменений нет".

Отвечая на вопрос, кто в Кремле в настоящее время занимается вопросами, связанными с Украиной, Песков отметил, что сейчас этой темой занимается помощник главы государства Владислав Сурков, который "де-юре продолжает оставаться помощником президента в настоящий момент". При этом, "по мере необходимости [этими вопросами] занимаются помощник президента Юрий Ушаков, управление по международным делам - разные подразделения подключаются при необходимости, как это всегда бывает в администрации президента", добавил он.

Пресс-секретарь оставил без ответа вопрос, как президент оценивает работу Суркова на посту помощника главы государства. "Указа [президента об отставке Суркова] нет. Без указа обсуждать отставки и предвосхищать их мне не хотелось бы", - сказал Песков.

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