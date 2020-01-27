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Песков заявил, что указа об отставке Суркова до сих пор нет

Представитель Кремля отметил, что Владислав Сурков пока продолжает оставаться помощником президента России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Помощник президент РФ Владислав Сурков де-факто продолжает работать на этой должности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока могу сказать только то, что указа [президента] об освобождении Суркова от его обязанностей до сих по не было, поэтому ситуация де-факто остается такая, что он пока продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации", - сказал представитель Кремля в понедельник. На просьбу уточнить, ходит ли Сурков на работу, Песков признался: "Точно не могу сказать, я функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляю".

Ранее российский эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале написал, что Сурков ушел с государственной службы. В субботу Песков говорил ТАСС, что никаких указов насчет отставки Суркова нет.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСурков, Владислав Юрьевич
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