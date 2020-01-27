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Кремль разослал предложения провести встречу глав стран - постоянных членов СБ ООН

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, реакции лидеров стоит ожидать с понедельника

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Кремль разослал послания с предложением провести встречу глав стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН еще в пятницу, 24 января, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, реакции лидеров стоит ожидать с понедельника.

"Они [послания с предложением] были отправлены в пятницу, все послания, до конца дня, - сказал Песков. - Можно предположить, что с учетом выходных именно сегодня они будут доводиться нашими посольствами до соответствующих глав государств и правительств через министерства иностранных дел, как это предусмотрено действующей дипломатической практикой".

Представитель Кремля добавил, что теперь "стоит ждать ответа".

"Сегодня послания с детализацией будут переданы адресатам, и, начиная с сегодняшнего дня, будем ждать", - добавил Песков. Говоря о том, есть ли какой-то предельный срок для получения ответов от других стран, Песков сообщил, что "каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может". "Как представляется, важность поднятой темы, наверное, должна разделяться всеми. Поэтому мы ожидаем, что ответы последуют", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 23 января, выступая в Иерусалиме, сформулировал инициативу о проведении встречи глав стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН "в любое время, в любом месте".

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