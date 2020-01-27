{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Пушков: статус страны - победителя во Второй мировой войне надо закрепить в Конституции

По мнению члена Совфеда, в преамбуле "должны быть закреплены основные принципы существования" государства, "основные исторические точки"
Глава временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Глава временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Алексей Пушков предлагает закрепить в основном законе статус России как страны, победившей во Второй мировой войне, в особенности в связи с попытками ряда государств переписать историю.

"Наша преамбула позволяет ее расширить с тем, чтобы включить туда некоторые основополагающие моменты нашего национального и исторического бытия", - сказал Пушков журналистам по итогам заседания группы в Общественной палате РФ. Он заметил, что преамбулы конституций ряда других стран "очень пространны и обширны".

По мнению члена Совфеда, в преамбуле "должны быть закреплены основные принципы существования" государства, "основные исторические точки".

"Я бы отметил все же в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы, потому что это определяет наше существование и внутреннее, и международное", - продолжил Пушков, напомнив, что Россия занимает место постоянного члена Совета безопасности ООН с правом вето именно на основе того, что СССР был признан вместе с союзниками победителем в войне. Он выразил уверенность в том, что данный факт должен быть отмечен в конституции как одна из основ существования государства и национальной идентичности.

"Посмотрите, какая мощнейшая атака идет сейчас на историю, какие усилия предпринимаются для переписывания истории", - продолжил Пушков. В качестве примера он привел недавний доклад МИД Латвии, в котором РФ обвиняется в неправильной интерпретации европейской истории и нарушении международных норм. "Я должен сказать к сведению авторов этого доклада из Риги, что никаких международных норм, кроме того, что Россия признана державой - победительницей во Второй мировой войне на основе Устава ООН, решений Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций, не существует", - подчеркнул политик.

"Здесь надо принять принципиальное решение - будем ли мы использовать преамбулу для того, чтобы расширить подтверждение и закрепление тех принципов, на которых основано наше государство, тех ценностей, на которых основана наша страна и наше общество", - резюмировал Пушков.

Об изменениях в конституции

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке в Конституцию РФ, рабочая группа на данный момент прорабатывает этот механизм и собирает предложения.

Теги
РоссияПушков, Алексей Константинович75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Кремль разослал предложения провести встречу глав стран - постоянных членов СБ ООН
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, реакции лидеров стоит ожидать с понедельника
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС