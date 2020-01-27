Пушков: статус страны - победителя во Второй мировой войне надо закрепить в Конституции

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Алексей Пушков предлагает закрепить в основном законе статус России как страны, победившей во Второй мировой войне, в особенности в связи с попытками ряда государств переписать историю.

"Наша преамбула позволяет ее расширить с тем, чтобы включить туда некоторые основополагающие моменты нашего национального и исторического бытия", - сказал Пушков журналистам по итогам заседания группы в Общественной палате РФ. Он заметил, что преамбулы конституций ряда других стран "очень пространны и обширны".

По мнению члена Совфеда, в преамбуле "должны быть закреплены основные принципы существования" государства, "основные исторические точки".

"Я бы отметил все же в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы, потому что это определяет наше существование и внутреннее, и международное", - продолжил Пушков, напомнив, что Россия занимает место постоянного члена Совета безопасности ООН с правом вето именно на основе того, что СССР был признан вместе с союзниками победителем в войне. Он выразил уверенность в том, что данный факт должен быть отмечен в конституции как одна из основ существования государства и национальной идентичности.

"Посмотрите, какая мощнейшая атака идет сейчас на историю, какие усилия предпринимаются для переписывания истории", - продолжил Пушков. В качестве примера он привел недавний доклад МИД Латвии, в котором РФ обвиняется в неправильной интерпретации европейской истории и нарушении международных норм. "Я должен сказать к сведению авторов этого доклада из Риги, что никаких международных норм, кроме того, что Россия признана державой - победительницей во Второй мировой войне на основе Устава ООН, решений Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций, не существует", - подчеркнул политик.

"Здесь надо принять принципиальное решение - будем ли мы использовать преамбулу для того, чтобы расширить подтверждение и закрепление тех принципов, на которых основано наше государство, тех ценностей, на которых основана наша страна и наше общество", - резюмировал Пушков.

Об изменениях в конституции

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке в Конституцию РФ, рабочая группа на данный момент прорабатывает этот механизм и собирает предложения.