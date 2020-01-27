В Кремле воздержались от оценок инцидентов с главой Чувашии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценки инцидентам с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, связанным с его резким высказыванием в адрес журналистов и с историей с вручением ключей от автомобилей МЧС.

"Я оставлю без комментариев [этот вопрос]. Конечно, мы знакомы со всеми этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения, которые излагаются [по этому поводу], но каких-то оценок я бы не стал сейчас давать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к этим историям, связанным с главой Чувашии.

В Telegram-каналах ранее появилось видео с церемонии вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб. На кадрах глава Чувашии высоко поднимает руку с ключами, а офицер МЧС подпрыгивает, чтобы их получить. Видео вызвало широкий общественный резонанс. Вместе с тем в пресс-службе главы Чувашии назвали эпизод с вручением ключей сотруднику МЧС шутливым жестом. По словам пресс-секретаря главы Чувашии Олега Сидорова, "никакого издевательства, злого умысла в действиях главы нет".

В свою очередь, в "Единой России" заявили, что поставят вопрос об исключении главы Чувашии из своих рядов и о его соответствии занимаемой должности.

Ранее большой резонанс в СМИ вызвала информация о том, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют". Позднее пресс-служба главы республики разъяснила его призыв, подчеркнув, что Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию. В понедельник глава республики извинился перед теми, кого задело слово "мочить" в его речи.