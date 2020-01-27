Песков: задержка с назначением врио главы Пермского края связана с подбором кандидатуры

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Задержка с назначением врио губернатора Пермского края после ухода экс-главы региона Максима Решетникова на пост министра экономического развития РФ связана с процессом подбора кандидата.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"С подбором кандидатуры, в том числе", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, с чем связана эта задержка.

"Как только глава государства будет готов представить кандидатуру исполняющего обязанности, согласовать ее с самим кандидатом, тогда мы сделаем об этом соответствующее объявление", - добавил представитель Кремля.