Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в понедельник, что глава государства Владимир Путин не получал приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

"Нет, Владимиру Путину не было приглашения", - сказал представитель Кремля журналистам. Он напомнил, что РФ будет представлена на памятных мероприятиях на уровне посла.

27 января на территории созданного на месте бывшего концлагеря музея проходят памятные мероприятия. Как информировали организаторы, в этот день почтить память жертв нацизма в Освенцим приедут представители 54 стран, среди которых несколько президентов и премьер-министров, члены парламентов, представители международных организаций, духовенства, а также порядка 200 бывших узников лагеря. Россию представит посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Польские власти решили не направлять официальное приглашение на мероприятия 27 января российскому руководству, несмотря на то, что в канцелярии польского президента говорили о таких планах и выражали надежду на то, что из России в Аушвиц-Биркенау приедет представительная делегация. В выступающем организатором памятных мероприятий освенцимском музее пояснили, что они не высылают приглашений, а только информируют все государства о готовящемся событии и просят самостоятельно принять решение, кто будет представлять страну.

На прошлой неделе Путин побывал в Израиле, где принял участие в мероприятиях, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, который также отмечается 27 января.