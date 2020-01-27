Сенаторы в ближайшие дни доложат Матвиенко об итогах дискуссии по морским границам с США

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Комитеты Совета Федерации по обороне и безопасности, по международным делам, а также по аграрно-продовольственной политике и природопользованию доложат спикеру палаты Валентине Матвиенко об итогах дискуссии с заинтересованными ведомствами по поводу "невыгодного для РФ" соглашения между СССР и США о линии разграничения морских пространств 1990 года. Об этом в понедельник после закрытого совещания по данной теме сказал журналистам глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

В закрытом заседании в Совете Федерации, в частности, принимали участие представители МИД РФ, Росрыболовства, а также Погранслужбы ФСБ России.

"Есть общее решение воздержаться от публичных комментариев по содержанию дискуссии, поскольку вопрос затрагивает отношения с США. Мы четко сформулировали нашу позицию, мы были в определении этой позиции едины. Мы доложим результаты дискуссии председателю Совета Федерации, я думаю, в самые ближайшие дни, это будет идти за подписями трех комитетов", - сказал Косачев, не рассказав, о выработанной на заседании позиции.

На одном из пленарных заседаний СФ член комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Борис Невзоров поднял вопрос о том, что соглашение не выгодно для РФ. В ответ спикер Совета Федерации поручила трем комитетам изучить соглашение между СССР и США и сформировать предложения по минимизации потерь от этого документа. Она добавила, что обратится к президенту РФ с возможными вариантами реализации этих предложений.

Как заявлял Невзоров, по условиям соглашения к США отошли 77,7 тыс. кв. км Берингового моря, включая континентальный шельф, Россия "потеряла возможность добывать более 500 тыс. тонн рыбы и краба ежегодно". Кроме того, по его словам, на шельфе разведаны перспективные нефтегазовые месторождения на сотни миллиардов долларов. Также сенатор подчеркнул, что установленная временная линия стала препятствием для развития Северного морского пути.