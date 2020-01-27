Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО

ПЯТИГОРСК, 27 января. /ТАСС/. Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.

"Юрий Яковлевич - человек компетентный, боевой, с большим опытом ответственной государственной службы. На постах министра юстиции и генерального прокурора России он многое сделал для обеспечения прав и свобод наших граждан, укрепления законности в обществе, внес весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Уверен, что он быстро и успешно войдет в курс предстоящей работы", - сказал Островенко.

Экономическое развитие

Сам Юрий Чайка отметил, что правительство обновит программу экономического развития Северного Кавказа.

"В субботу я уже разговаривал с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным, и мы пришли к согласию, что необходимо проработать обновленную экономическую политику в отношении Северного Кавказа, ориентированную на снижение уровня безработицы в макрорегионе, создание новых бизнес-моделей и обеспечение гарантий стабильного функционирования всех сегментов бизнеса - от самозанятых до крупных предприятий", - сказал он.

Полпред пообещал также, что власти будут активно работать над привлечением инвесторов в регионы Северного Кавказа. "Этот красивый гостеприимный край вызывает большой интерес у бизнеса. Уверен, что у нашего округа огромный экономический потенциал. Также особое внимание будет уделено развитию малого и среднего предпринимательства. Защита прав бизнеса всегда была одним из приоритетов в моей работе", - отметил Чайка.

Реформа полпредства

Чайка также намерен полностью переформатировать работу полпредства СКФО.

"На официальном интернет-представительстве полпредства есть форма обратной связи со мной. Я уже дал поручение сделать ее максимально удобной. Прошу активно пользоваться этой опцией. В ближайшее время мы полностью переформатируем работу полпредства, причем сделаем это в совещательном режиме", - сказал Чайка.

Он добавил, что в ближайшее время планирует посетить каждый регион Северного Кавказа, "чтобы максимально определиться, какие конкретные меры потребуются от полномочного представителя". "Мы проведем встречи не только с администрациями регионов, но и с гражданами в приемных президента Российской Федерации", - добавил полпред.

Национальные проекты

Чайка заявил, что реализация национальных проектов на Северном Кавказе будет взята "на жесткий контроль".

"Мы возьмем на жесткий контроль вопрос реализации национальных проектов, вся эта система станет абсолютно прозрачной на базе современных электронных платформ, движение каждой копейки будет отслеживаться в режиме реального времени", - сказал Чайка в понедельник после представления в качестве полпреда президента в СКФО.

Он подчеркнул, что цели госполитики на Северном Кавказе "остаются неизменными". Среди них полномасштабная реализация национальных проектов, повышение качества жизни людей, приток инвестиций. За прошлые годы, отметил Чайка, многое сделано для улучшения социально-экономической обстановки, но предстоит "еще очень серьезно поработать", чтобы качественно изменить жизнь людей на Северном Кавказе.

"Сегодня в округе целый пласт проблем, который блокирует его полноценное развитие. Официальный уровень безработицы на Северном Кавказе более чем в два раза превышает среднероссийские показатели", - привел в пример он.

Полпред добавил, что также планируется перезапустить деятельность координационно-совещательных органов при полномочном представительстве президента таким образом, чтобы с экспертами было возможно обсудить все решения, которые принимаются для блага СКФО. "В таком же формате будут работать все сотрудники представительства, включая главных федеральных инспекторов. Они должны стать надежным и оперативным источником информации о наличии каких-либо проблем в регионах", - уточнил Чайка.

22 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего генпрокурора Юрия Чайку своим полномочным представителем в СКФО. Александр Матовников, который ранее возглавлял представительство в СКФО, назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.

Аппарат полпредства президента в СКФО находится в Пятигорске. Предшественник Чайки на посту генерального прокурора РФ Владимир Устинов в настоящее время является полпредом президента РФ в соседнем с СКФО Южном федеральном округе.

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