Слуцкий: делегация РФ не приемлет никакого ограничения своих полномочий в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не согласится с каким-либо ущемлением своих полномочий в ассамблее, в том числе с ограничением так называемых вторичных полномочий. Об этом заявил в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после того, как полномочия РФ были оспорены.

"Ожидаем, что конструктивно настроенное большинство ассамблеи не допустит повторения кризиса во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга и в полной мере ратифицирует полномочия российской делегации. Мы готовы работать только на равноправной основе и не потерпим никаких вторичных санкций", - сказал парламентарий.

Он констатировал, что, "как и прогнозировалось, полномочия российской делегации были оспорены русофобски настроенными делегатами ПАСЕ". "Мы были к этому готовы. Теперь доклад будет готовить комитет по мониторингу в течение следующих 24 часов", - подтвердил политик.

Ранее в понедельник делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис и представитель Латвии Мария Голубева оспорили полномочия делегации РФ по существенным основаниям. Первый утверждал, что в России якобы не действуют решения Европейского суда по правам человека, вторая указала на присутствие в российской делегации представителей Крыма, а также участие политиков из этого региона в федеральных парламентских выборах в РФ.

Процедура оспаривания

По регламенту ПАСЕ, все национальные делегации перед началом первой в году сессии должны направить заявки на участие в работе ассамблеи в текущему году. В первый день сессии полномочия делегаций подтверждаются автоматически, если со стороны членов ПАСЕ не поступают возражения. Для оспаривания полномочий по существенным основаниям в зале пленарных заседаний должны встать не менее 30 парламентариев из не менее чем пяти национальных делегаций.

Далее комитет по мониторингу в течение 24 часов готовит доклад и проект соответствующей резолюции. До момента оглашения доклада и принятия резолюции делегация обладает всеми правами (может участвовать в заседании, выступать и голосовать). По проекту резолюции о ратификации полномочий делегации, в отношении которой проводится процедура оспаривания, она не имеет права голосовать.

В июне 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, закрепившую в регламенте важнейшие нормы о том, что "права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий". Именно этот документ ознаменовал возвращение РФ в ПАСЕ после пятилетнего кризиса во взаимоотношениях. Российские парламентарии неоднократно указывали, что эти фундаментальные полномочия гарантирует сама суть парламентаризма и что лишь избиратели могут лишить их своих депутатов.

При этом сохраняется возможность ограничения так называемых второстепенных полномочий, в частности, права участвовать в миссиях ПАСЕ по наблюдению за выборами, права быть назначенным докладчиком ПАСЕ, права быть представителем ПАСЕ в Совете Европы или других организациях.