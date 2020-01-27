Толстой: делегация России покинет сессию ПАСЕ в случае ограничения ее полномочий

СТРАСБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены. Об этом заявил в понедельник журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой после того, как полномочия российских законодателей были оспорены по существенным основаниям и соответствующий вопрос был направлен в комитет по мониторингу для подготовки доклада.

"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем", - предупредил Толстой.