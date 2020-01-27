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Толстой: делегация России покинет сессию ПАСЕ в случае ограничения ее полномочий

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СТРАСБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены. Об этом заявил в понедельник журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой после того, как полномочия российских законодателей были оспорены по существенным основаниям и соответствующий вопрос был направлен в комитет по мониторингу для подготовки доклада.

"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем", - предупредил Толстой.

Теги
РоссияТолстой, Петр Олегович
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