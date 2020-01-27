Матовников остался доволен своей работой на посту полпреда президента в СКФО

ПЯТИГОРСК, 27 января. /ТАСС/. Александр Матовников, который занимал должность полномочного представителя президента в СКФО, положительно оценил свою работу на этом посту.

"В целом я доволен своей работой", - сказал Матовников журналистам.

Он также позитивно оценил работу взаимодействующих органов власти. "Северный Кавказ обречен на позитивное развитие, потому что сейчас созданы все условия для того, чтобы двигаться дальше. У нас очень хорошая для этого почва. Все эти положительные изменения будут происходить четко по плану, в срок, к 2024 году мы выйдем на новые показатели", - добавил Матовников.

Президент РФ Владимир Путин 22 января назначил бывшего генпрокурора Юрия Чайку своим полномочным представителем в СКФО. Александр Матовников, который ранее возглавлял представительство в СКФО, назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками. В понедельник состоялось представление нового полномочного представителя президента в СКФО Юрия Чайки.