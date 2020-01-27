Полпредство и "Опора России" разработают программу решения проблем бизнеса в СКФО

ПЯТИГОРСК, 27 января. /ТАСС/. Полномочное представительство президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и представители "Опоры России" разработают меры по решению проблем бизнеса в округе. Об этом заявил в понедельник полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка, вступивший в новую должность.

"Я уже провел переговоры с руководством "Опоры России". Мы определили "болевые точки" бизнеса на территории Северного Кавказа и приступили к разработке дорожной карты по решению этих проблем", - сказал он.

Чайка отметил, что на Северном Кавказе, в частности, необходимо проделать работу по преодолению административного давления на бизнес. "Мы продолжим успешно опробованные форматы адресных механизмов помощи бизнес-сообществу. В частности, это личные приемы и электронные формы связи, которые позволяют в оперативном режиме защищать права корпоративного сектора", - отметил полпред.

Ранее Чайка сообщил, что правительство РФ обновит экономическую политику в отношении Северо-Кавказского федерального округа, она будет сориентирована на снижение уровня безработицы и создание новых бизнес-моделей.