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Чайка: клановость и коррупция мешают социально-экономическому развитию Северного Кавказа

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщали, что в первые 10 месяцев 2019 года в СКФО было выявлено 1,97 тыс. преступлений коррупционной направленности

ПЯТИГОРСК, 27 января. /ТАСС/. Коррупционные преступления и клановость мешают реализации проектов по социально-экономическому развитию регионов Северного Кавказа. Об этом заявил в понедельник полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, вступивший в новую должность.

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"Основным препятствием для успешной реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов округа, является коррупция. Наибольшим коррупционным рискам в округе подвержены сферы освоения бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, контрольно-разрешительная система. Эти сферы серьезно поражены клановостью. Повсеместно не принимаются меры по урегулирования конфликта интересов", - сказал он.

Удельный вес коррупционных преступлений в общем объеме преступлений, зафиксированных в округе в 2019 году, составил почти 3%, что вдвое превышает среднероссийский показатель. "Мы с вами будем системно работать по всем проблемным направлениям. И я хочу особо подчеркнуть - вы должны быть со мной предельно честными и работать с полной отдачей <…> Я, в свою очередь, буду максимально открыт для взаимодействия и на постоянном контакте", - отметил Чайка, обращаясь к представителям регионов Северного Кавказа.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщали, что в первые 10 месяцев 2019 года в СКФО было выявлено 1,97 тыс. преступлений коррупционной направленности, государству был нанесен ущерб в размере более 7 млрд рублей.

"Не уходит с повестки округа задача по противодействию терроризму и экстремизму. При этом надо отметить, что в рамках этой работы есть существенные позитивные результаты. Число преступлений экстремистской направленности уменьшилось более чем на 40%", - сказал Чайка, отметив, что в округе сохраняется тренд на рост числа преступлений.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияСеверный КавказСКФО
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