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Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко

Она занимала этот пост с декабря 2018 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Елену Бойко. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина РФ.

"Освободить Бойко Елену Львовну от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации по ее просьбе", - говорится в документе.

Елена Бойко с июля 2014 года возглавляла департамент информационных технологий и связи Минздрава РФ. Должность заместителя министра здравоохранения занимала с декабря 2018 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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