Клишас: большинство юристов против электронного голосования по поправкам к Конституции

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Большинство ученых, специализирующихся в области конституционного права, выступают против электронного формата при поведении всенародного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил в понедельник журналистам сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Есть момент, связанный с организацией процесса голосования [по поправкам в Конституцию]. Многие [ученые] придерживаются противоположных точек зрения, кто-то [выступает] за электронное голосование. Сегодня большинство [ученых] высказываются против допустимости электронного голосования", - сказал Клишас по итогам круглого стола с учеными-юристами в области конституционного права, который провели сопредседатели рабочей группы в Москве.

Клишас также отметил, что собравшиеся ученые разрабатывают механизмы проведения такого голосования. По его словам, в ходе заседания они также обсуждали вопрос о возможности изменения текста преамбулы основного закона страны.

Клишас отметил, что заседание прошло на базе Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ с участием ведущих ученых-конституционалистов. "Мы как минимум два круглых стола проведем, потому что перед вторым чтением у нас появятся формулировки самих поправок, их тоже нужно будет обсудить с экспертами по конституционному праву", - заключил сенатор.