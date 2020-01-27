МИД РФ: переговоры о выплатах блокадникам со стороны Германии будут продолжены

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Выделение правительством Германии €12 млн на модернизацию Госпиталя для ветеранов и создание Центра встреч блокадников в Санкт-Петербурге не закрывает вопрос о предоставлении им индивидуальных выплат, переговоры по этому вопросу будут продолжены. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии Департамента информации и печати МИД РФ в связи с началом реализации этого гуманитарного жеста.

"Исходим из того, что эта добровольная акция правительства ФРГ не только улучшит качество медицинского обслуживания ныне здравствующих блокадников, проживающих в Санкт-Петербурге, но и послужит делу исторического примирения между народами обеих стран, в особенности с учетом отмечаемого в 2020 году 75-летия Победы и окончания Второй мировой войны в Европе", - подчеркнули в дипведомстве.

"При этом подтверждаем принципиальную позицию, согласно которой добровольный гуманитарный жест правительства ФРГ не закрывает вопроса о предоставлении германской стороной индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности, - указали в МИД РФ. - Переговоры по данному вопросу будут продолжены".

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что сегодня, в день 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, по линии комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга и МИД Германии было подписано рамочное "Совместное заявление о намерениях", в котором закрепляются основные административно-правовые принципы осуществления на практике инициативы германской стороны. В МИД РФ добавили, что также был заключен рамочный "Договор о техническом сотрудничестве", регулирующий некоторые финансовые и организационные аспекты этого процесса.

Германское правительство выделяет €12 млн на цели модернизации "Госпиталя для ветеранов войн" в Санкт-Петербурге, включая поставку реабилитационного медицинского оборудования и стерилизационного модуля, а также создание Центра встреч блокадников с молодежью и общественностью, в том числе из Германии. "Видим в этом решении зримое свидетельство признания правительством ФРГ моральной ответственности за совершенные нацистами преступления", - добавили в дипведомстве.