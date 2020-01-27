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Путин обновил состав президиума Госсовета в рамках ротации

Согласно инициативе президента, статус Госсовета планируется прописать в Конституции
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета РФ, произведя плановую ротацию. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Осуществить ротацию состава президиума Государственного совета РФ", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, в новый состав президиума Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурге Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава КБР Казбек Коков, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Государственный совет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий президента по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти. Для решения оперативных вопросов формируется президиум Госсовета из восьми человек. Персональный состав президиума определяется главой государства и подлежит ротации один раз в полгода. Президиум рассматривает план работы Госсовета, а также повестку дня его очередного заседания. Он также анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений.

Согласно инициативе президента, статус Госсовета планируется прописать в Конституции.

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Путин, Владимир Владимирович
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