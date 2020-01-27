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Формирование правительства России

Мишустин сменил директора департамента контроля правительства

Департамент возглавил Евгений Дербенев

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сменил директора департамента контроля правительства. Согласно распоряжениям председателя правительства, опубликованным на официальном портале правовой информации, от этой должности освобожден Сергей Васильев.

Вместо него департамент возглавил Евгений Дербенев, который в прежнем составе правительства, ушедшего в отставку 15 января 2020 года, был руководителем секретариата первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова.

На прошлой неделе Мишустин обновил структуру департаментов правительства и назначил руководителей этих подразделений. На Васильева он возложил временное исполнение обязанностей главы департамента контроля.

Ранее это подразделение носило название департамента контроля и проверки выполнения решений правительства РФ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
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