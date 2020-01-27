Лавров: Китай и Франция поддержали идею провести саммит стран - постоянных членов СБ ООН

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Париж и Пекин уже поддержали инициативу президента России Владимира Путина о проведении саммита стран - постоянных членов Совбеза ООН. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на торжественном открытии XXVIII Международных образовательных рождественских чтений.

"Поддержку этой инициативы уже высказали лидеры Китая и Франции. Суть ее в том, чтобы самым серьезным образом, без политизации, идеологизации, без оглядки на электоральные циклы рассмотреть пути снижения напряженности, которая опасно нарастает в последние годы, пути, которые позволят остановить дальнейшее сползание мира к конфронтации", - сказал Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, заложенный по итогам Второй мировой войны правовой фундамент международной архитектуры "остается важнейшей опорой в деле эффективного преодоления общих для всех народов вызовов и угроз, поддержания глобальной и региональной стабильности".

23 января Владимир Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров России, Великобритании, Китая, США и Франции (постоянные члены СБ ООН) по мировым проблемам. Выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, российский лидер заявил, что страны - основательницы ООН могут и должны подать пример для сохранения мира. По словам Путина, саммит можно провести в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Он заверил, что Россия готова к такому серьезному разговору и намерена, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам "пятерки".