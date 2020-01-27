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Глава администрации Кирова намерен покинуть свой пост

Илья Шульгин сообщил о своем намерении по итогам встречи с губернатором региона Игорем Васильевым

КИРОВ, 27 января. /ТАСС/. Глава администрации Кирова Илья Шульгин намерен покинуть свой пост по собственному желанию, сообщил глава Кировской области Игорь Васильев на своей странице в "ВКонтакте".

"По итогам совещания по реализации национальных проектов на территории региона провел встречу с главой города Кирова Еленой Ковалевой и сити-менеджером Ильей Шульгиным. Главным вопросом обсуждения стала неудовлетворительная работа со стороны городской администрации и сити-менеджера по этому важнейшему направлению и пути устранения возникших недоработок. По итогам обсуждения Илья Вячеславович [Шульгин] сообщил о своем намерении покинуть занимаемый пост и написать заявление по собственному желанию", - написал Васильев.

В администрации Кирова подтвердили журналистам, что Шульгин подал заявление о прекращении полномочий. "Решение об отставке главы администрации и о возложении полномочий будет приниматься на ближайшем заседании Кировской городской думы 29 января", - сообщили в администрации.

По данным пресс-службы правительства, итоги реализации нацпроектов в 2019 году обсуждались на заседании совета по проектному управлению при губернаторе. Было отмечено, что, несмотря на положительные показатели, добиться стопроцентного результата не удалось из-за неудовлетворительной работы администрации Кирова. "В частности, не удалось завершить работы по строительству улиц Ивана Попова и Мостовицкой в районе "Чистые пруды", вовремя оборудовать пешеходные переходы, а также провести мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Кирове (нанесение разметки, установка светофоров), на которые было выделено порядка 100 млн рублей. Губернатор Кировской области Игорь Васильев оценил работу муниципалитета и сити-менеджера в части реализации национальных проектов как неудовлетворительную", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным правительства региона, в Кировской области реализуется 11 национальных проектов, в рамках которых разработан и утвержден 51 региональный проект. В рамках реализации нацпроектов в прошлом году в регионе была построена новая школа в Зуевке, завершилось строительство школы на 1 тыс. мест в микрорайоне "Чистые пруды", обучение в которой начнется с 1 сентября, открылось 11 новых детских садов, ремонтируются и оснащаются современным оборудованием больницы, построено 16 спортивных площадок, отремонтировано 114 км автодорог, благоустроено 131 общественное пространство и 154 двора.

Илья Шульгин был назначен главой администрации Кирова 31 октября 2017 года. Он родился в 1972 году, после окончания Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина занимал руководящие посты в ООО "Трак центр", ЗАО "Васильевский стекольный завод", "Салаватский катализаторный завод". С сентября 2016 года по апрель 2017 года исполнял обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, с апреля по сентябрь 2017 года исполнял обязанности заместителя председателя правительства Кировской области, министра промышленности и энергетики Кировской области, с сентября 2017 года был председателем правительства Кировской области, министром строительства и ЖКХ Кировской области.

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичКировская область
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