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Глава Чувашии Михаил Игнатьев всегда действовал в интересах "Единой России"

Пресс-секретарь главы региона подчеркнул, что Игнатьев соблюдал устав партии, а также способствовал развитию республики

ТАСС, 27 января. Глава Чувашии Михаил Игнатьев за все годы своей работы в республике всегда действовал в интересах партии "Единая Россия", заявил ТАСС его пресс-секретарь Олег Сидоров.

Комиссия "Единой России" по этике 27 января единогласно рекомендовала исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии за нарушение этических норм.

"За все годы своего служения народу Чувашии Михаил Игнатьев всегда действовал в интересах партии "Единая Россия", соблюдая ее устав и способствуя ее развитию в Чувашии", - сказал собеседник агентства.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссияЧувашия
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