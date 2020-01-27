Володин передал президенту Ирана приветствие от Путина

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник в ходе визита в Иран встретился с президентом страны Хасаном Роухани и передал ему приветствие от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

"Состоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и президента ИРИ (Исламская Республика Иран - прим. ТАСС) Хасана Роухани. Вячеслав Володин передал слова приветствия и самые теплые пожелания от президента России Владимира Путина", - сказали в пресс-службе. "На встрече также обсуждались вопросы развития отношений двух стран", - добавили там.