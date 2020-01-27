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Предложения по изменениям в Конституции

Грызлов: единороссы должны включиться в организацию голосования по поправке к Конституции

Граждане должны реализовать свое право на участие в голосовании, считает председатель высшего совета "Единой России"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов заявил, что единороссы обязаны включиться в работу по организации общероссийского голосования по президентскому законопроекту о поправке к Конституции.

"Считаю, что "Единая Россия" обязана активно включиться в процесс обеспечения общероссийского голосования [по изменениям в Конституцию]. Будет важно создать на территориях партийные команды, отвечающие за информационную и организационную работу, сформировать и поддержать волонтерские группы", - сказал Грызлов в ходе расширенного заседания бюро высшего совета партии в понедельник.

По его словам, партии необходимо обеспечить все условия, чтобы граждане могли реализовать свое право на участие в голосовании. "Для партии это важно и в плане дальнейшей работы с избирателями. Поэтому ближайшее заседание бюро высшего совета предложил бы посвятить партийной поддержке организации и обеспечения всенародного голосования по изменениям в Конституцию", - отметил Грызлов.

Он добавил, что приглашает на предстоящее заседание бюро двух сопредседателей рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию - Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова. "Для нас важно, что двое из трех сопредседателей рабочей группы, официальных представителей президента при рассмотрении законопроекта, - это именно парламентарии "Единой России". Также считаю необходимым пригласить на предстоящее заседание бюро наших коллег из губернаторского корпуса", - уточнил Грызлов.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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