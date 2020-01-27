Парламентарии РФ рассчитывают на конструктивную работу с новым председателем ПАСЕ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Новый председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) бельгиец Хендрик Дамс является настоящим профессионалом, российские законодатели рассчитывают на конструктивную работу с ним, заявил в понедельник первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, который возглавляет делегацию в ПАСЕ от верхней палаты парламента.

"Новый глава ассамблеи - профессионал, и российские законодатели рассчитывают на конструктивную работу с ним, мы за этим сюда и приехали. Одна из целей, которые Хендрик Дамс ставит перед собой, - больше практической отдачи от работы ассамблеи, мне симпатична эта идея председателя - организовать работу ПАСЕ так, чтобы она была больше ориентирована на практические дела", - сказал сенатор, которого цитирует пресс-служба Совета Федерации.

Кисляк также отметил, что новый председатель ПАСЕ обращал внимание на вопрос усиления работы по изменению климата в мире. По словам сенатора, эта проблема затрагивает всех, и российская делегация готова работать в этом направлении "со всеми заинтересованными парламентариями".

Сенатор коснулся также вопроса оспаривания полномочий делегации РФ на зимней сессии ПАСЕ. Он заявил, что никакие ограничения для российской делегации неприемлемы. "Мы говорили об этом и летом, накануне возвращения российской делегации в ассамблею, и наша позиция не поменялась. Посмотрим, что будет дальше, мы рассчитываем, что возобладает разум. Качество ПАСЕ как организации, которая объединяет все европейские страны, во многом зависит от того, будет здесь Россия или нет", - подчеркнул Кисляк.

Несколько представителей ПАСЕ на открытии зимней сессии в понедельник оспорили по существенным основаниям полномочия делегации РФ. В частности, с такой инициативой выступил делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис. Латвийский депутат Мария Голубева также призвала оспорить по существенным основаниям полномочия российской делегации из-за участия в ней представителей Крыма, а также из-за участия политиков из этого региона в федеральных парламентских выборах в РФ.