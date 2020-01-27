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Слуцкий: белорусская делегация должна получить в ПАСЕ статус специально приглашенной

Специальный статус позволит Минску участвовать в работе сессий, заявил глава комитета Госдумы по международным делам

СТРАСБУРГ /Франция/, 27 января. /ТАСС/. Белорусская делегация должна получить в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) специальный статус, который позволит ей участвовать в работе сессий. Такое мнение высказал в понедельник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ходе дискуссии в Страсбурге.

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"Многие годы российская делегация и российские досье были предметом необъективных суждений здесь, в зале ПАСЕ, но сегодня мы возвращаемся к нормальному конструктивному сотрудничеству и здравому смыслу, - сказал Слуцкий. - И я хочу призвать коллег взглянуть объективно также и на процессы, которые сегодня идут в Белоруссии на пути к высоким стандартам нашей организации".

Российский законодатель подчеркнул, что "сегодня полномочия белорусского парламента существенно выросли". "Мы видим очень серьезный прогресс и в том, что касается парламентаризма, расширения полномочий Палаты представителей и Совета республики Национального собрания Белоруссии, и в том, что касается выборной практики", - сказал он. Слуцкий заявил, что не может согласиться с утверждениями о фальсификации результатов белорусских выборов. "Этого не требуется, - заметил он. - Белорусское население с удовольствием приходит на парламентские и президентские выборы, это страна очень высокой политической активности".

"Белоруссия может занять достойное место в качестве специально приглашенного [члена] в ассамблею", - убежден Слуцкий. По его словам, это не означает, что страна становится полноценным членом Совета Европы. "Но мы должны, наконец, сделать этот шаг, которого в Минске ждут очень давно, - сказал он. - Белорусская общественность и гражданское общество давно это заслужили". "Давайте будем объективно оценивать ситуацию в этой стране", - обратился он к коллегам по парламентской ассамблее.

Теги
БелоруссияРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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