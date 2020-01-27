Россия впервые передала средства для поиска пропавших на Кипре в 1974 году

НИКОСИЯ, 27 января. /ТАСС/. Посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий посетил в понедельник антропологическую лабораторию Комитета по пропавшим без вести на Кипре и передал его сотрудникам символический чек на сумму $50 тыс. Об этом сообщила пресс-служба российского дипломатического представительства.

Чек был вручен работникам данного комитета Полу-Анри Арни, Леонидасу Панделису и Гюльден Плюмер Кючюк в связи с выделением правительством России целевых средств в бюджет Программы развития ООН. Данные средства предназначены для финансирования расходов, связанных с поиском и идентификацией останков лиц, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта на Кипре в 1974 году. Это первый подобный взнос российской стороны на реализацию целей и задач кипрского комитета.

"С учетом давних дружественных отношений между нашими странами, вклад российской стороны направлен на поддержку благородной цели комитета по облегчению страданий семей пропавших без вести в обеих общинах острова, которые до настоящего времени находятся в неведении относительно судьбы и местонахождения своих родственников", - сказано в сообщении пресс-службы посольства.

За время деятельности комитета уже удалось идентифицировать останки 969 человек, представлявших греческую и турецкую общины и пропавших без вести во время трагического конфликта 46-летней давности. Эти останки были переданы семьям погибших для захоронения со всеми надлежащими почестями.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории острова. Конфликт унес более 2 тыс. жизней, не считая примерно такого же числа пропавших без вести, и сделал беженцами до 265 тыс. человек.