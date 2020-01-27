Лавров указал главе МИД Турции на нарушения решений о прекращении огня в Идлибе

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу указал на факты нарушений решений о прекращении огня радикалами, находящихся в Идлибской зоне деэскалации. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как информировали в российском дипведомстве, в ходе беседы, состоявшейся по инициативе турецкой стороны, министры обсудили процесс мирного урегулирования в Сирии. "С российской стороны приведены факты нарушений засевшими в Идлибской зоне радикалами решений о прекращении огня, подчеркнута необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов, - указали в МИД РФ. - Условлено продолжать тесные контакты по военной линии".

В этой связи, Лавров и Чавушоглу рассмотрели практические аспекты совместных усилий по эффективному противодействию террористической угрозе и обеспечению режима деэскалации в Идлибской зоне в соответствии с российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года. Стороны также подтвердили поддержку работы Конституционного комитета "в контексте углубления всеобъемлющего межсирийского диалога, урегулирования при содействии ООН и стран - гарантов астанинского процесса".