Жириновский: всероссийское голосование по поправке в Конституцию пройдет в апреле

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию может состояться в апреле. Такое мнение в понедельник выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на круглом столе в Госдуме на тему внесения поправок в основной закон страны.

"Поправки еще не вступили в силу. 11 февраля второе чтение [в Госдуме], потом третье, потом Совет Федерации, потом все парламенты страны [должны проголосовать] и в апреле, 5-го или 14-го или 24-го, в одно из воскресений [пройдет] это всенародное голосование", - сказал он.

Отвечая на вопросы студентов московских вузов, пришедших на круглый стол, Жириновский предложил прописать в Конституции запрет для детей госслужащих на учебу за границей. По его словам, когда дети, жены чиновников живут за рубежом, и если у них там есть счета или имущество, то иностранные спецслужбы могут принудить их к сотрудничеству. "Его [такого чиновника] легко заставить сделать агентом, который будет сливать политическую информацию", - уверен лидер ЛДПР.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.